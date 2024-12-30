"Нежиттєздатний": Лавров заявив, що Росія скасує мораторій на ракети середньої і малої дальності

У Росії збираються скасувати мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності, здатних нести ядерний заряд. Озброєння зазначеного класу може атакувати на відстані від 500 до 5500 кілометрів.

Таким рішенням, кажуть у Росії, висловили своє невдоволення аналогічними діями США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова росЗМІ.

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У Росії кажуть, що мораторій на розміщення РСМД нежиттєздатний

Лавров заявив, що США "проігнорували застереження з боку Росії та Китаю" і почали розгортати озброєння зазначеного класу "в різних регіонах світу".

Росії доведеться відмовитися від свого одностороннього мораторію на розміщення наземних ракет середньої та меншої дальності, сьогодні він практично нежиттєздатний і від нього доведеться відмовитися,

– цитує Лаврова одне із пропагандистських видань.

На цьому тлі глава російського МЗС згадав про "випробування в бойових умовах" балістичної ракети середньої дальності "Орешник" по Дніпру наприкінці листопада.

Довідково. Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) було підписано у 1987 році у Вашингтоні між США та СРСР. Він діяв до 2019 року, коли Штати заявили про розміщення Росією ракетної системи 9M729. Того ж року МЗС Росії офіційно підтвердило про припинення договору. При цьому росіяни заперечують, що ракети 9M729 мають дальність вищу за 500 кілометрів.