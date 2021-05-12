Договірняки партії Путіна з "командирами Донбасу": 2 речі, які потрібно знати

Домовленість про співпрацю між партією "Єдина Росія" та так званим союзом добровольців Донбасу говорить про дві речі. По-перше, у Москві вже навіть не намагаються розповідати "казки" про російську агресію.

Юридично визнавати не будуть, але й заперечувати політично, як бачите, вже не вбачають сенсу. По-друге, ще важливіше, ця "співпраця" використовуватиметься для організації виборів до держдуми РФ на окупованих територіях і далі – для дестабілізації України.

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Відсутність чітких домовленостей щодо військової співпраці та військової допомоги з нашими партнерами саме зараз дуже розчаровує, але її тактично хоча б можна зрозуміти: небажання прямо провокувати РФ та підготовка до зустрічі Байден-Путин.

Але геть не розумію, чому ми не працюємо разом з нашими партнерами над розробкою нової спільної стратегії щодо Донбасу.

Кремль діє стратегічно й послідовно: від тотальної паспортизації до організації виборів в держдуму. До кінця цього року там буде видано до 1 млн паспортів.

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Вдавати, що нічого не відбувається, дуже небезпечно: ми маємо справу вже не з окупованим Донбасом, а з форпостом Росії, де повністю домінують російська мова, російська валюта, російські стандарти і тепер російські паспорти.

Чим швидше ми припинимо прикидатися і почнемо всередині та з нашими партнерами серйозну розмову щодо нових підходів, тим краще.

І не потрібно намагатися зробити нашим партнерам життя "простішим". Це наша земля і наші люди, а від нашого підходу до Донбасу залежить наша здатність приймати незалежні й державницькі рішення. Перебувати в рамках існуючої стратегії означає, що ми не зможемо цього робити і залишимося у "сірій" зоні.

Сьогоднішні рамки унеможливлюють також наш рух до ЄС та НАТО.