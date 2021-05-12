Договірняки партії Путіна з "командирами Донбасу": 2 речі, які потрібно знати

Читать новость на русском
БЛОГ Павло Клімкін
Ексміністр закордонних справ України

Домовленість про співпрацю між партією "Єдина Росія" та так званим союзом добровольців Донбасу говорить про дві речі. По-перше, у Москві вже навіть не намагаються розповідати "казки" про російську агресію.

Джерело:

фейсбук Павла Клімкіна

Юридично визнавати не будуть, але й заперечувати політично, як бачите, вже не вбачають сенсу. По-друге, ще важливіше, ця "співпраця" використовуватиметься для організації виборів до держдуми РФ на окупованих територіях і далі – для дестабілізації України.

За темою Вован скучив за санкціями: як і навіщо в Росії провели зліт "донбаських командирів"

Відсутність чітких домовленостей щодо військової співпраці та військової допомоги з нашими партнерами саме зараз дуже розчаровує, але її тактично хоча б можна зрозуміти: небажання прямо провокувати РФ та підготовка до зустрічі Байден-Путин.

Але геть не розумію, чому ми не працюємо разом з нашими партнерами над розробкою нової спільної стратегії щодо Донбасу.

Кремль діє стратегічно й послідовно: від тотальної паспортизації до організації виборів в держдуму. До кінця цього року там буде видано до 1 млн паспортів.

Цікаво Путін пішов далі: як Росія стала схожою на Третій рейх

Вдавати, що нічого не відбувається, дуже небезпечно: ми маємо справу вже не з окупованим Донбасом, а з форпостом Росії, де повністю домінують російська мова, російська валюта, російські стандарти і тепер російські паспорти.

Чим швидше ми припинимо прикидатися і почнемо всередині та з нашими партнерами серйозну розмову щодо нових підходів, тим краще.

І не потрібно намагатися зробити нашим партнерам життя "простішим". Це наша земля і наші люди, а від нашого підходу до Донбасу залежить наша здатність приймати незалежні й державницькі рішення. Перебувати в рамках існуючої стратегії означає, що ми не зможемо цього робити і залишимося у "сірій" зоні.

Сьогоднішні рамки унеможливлюють також наш рух до ЄС та НАТО.