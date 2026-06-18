"Догралися, далі буде тільки гірше": росіяни в соцмережах панічно коментують атаку по Москві

У російському суспільстві зростає невдоволення війною проти України. Ситуацію не покращує погана робота ППО, заборона телеграма та постійний страх атак безпілотниками.

24 Канал проаналізував коментарі росіян під повідомленнями телеграм-каналів щодо атак.

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Як коментують атаки росіяни?

Після чергових атак безпілотників по Москві та інших регіонах Росії у телеграм-каналах дедалі частіше з’являються коментарі, які демонструють роздратування, втому від війни та критику влади.

Частина користувачів закликає росіян усвідомити нову реальність. Зокрема навіть з пропагандистських каналів дедалі часстіше лунають заклики, що просто треба прийняти війну, яка прийшла вже й на територію Росії.

Війна – це довга воля. Не істерити, а аналізувати та бути гідним подвигу наших дідів і прадідів. Саме зараз той момент, коли треба відповісти собі на запитання: можемо повторити? А якщо так, то потрібно багато речей розуміти. І готуватися до того, що буде важко. І до самопожертви. І шукати у своїй душі та в історії своїх родин опору. А які в нас ще варіанти?

– заявив Володимир Соловйов.

Пропагандист закликає росіян готуватися до війни: дивіться відео

Водночас значна частина коментаторів критикує дії російської влади та військового керівництва:

"Мені здається, ППО спеціально не збивали, щоб нагадати населенню, що йде війна".

"Що роблять наші у відповідь? Знову нічого".

"Російська влада за принципом "Все добре, прекрасна маркіза" і "голого короля" діє. Тобто якщо проблему замовчати, то її начебто і немає".

"Сидять стільки людей, які постійно проводять наради на Радбезі, а ніякої адекватної відповіді немає. Чого вони чекають?"

Окремі користувачі ставлять під сумнів ефективність рішень Кремля та військових цілей, які декларувалися від початку повномасштабної війни:

"А може взагалі не варто було це починати?"

"Результати п’ятирічної роботи по демілітаризації та денацифікації – приголомшливий результат на фронті".

Росіяни жаліються на війну / Скриншоти з російських пабліків

Для частини російського суспільства війна перестає бути чимось далеким. Після регулярних атак безпілотників, вибухів та роботи ППО росіяни все частіше обговорюють не абстрактні геополітичні цілі, а власну безпеку, економічні проблеми та відповідальність влади за те, що відбувається. І за їхніми словами, вони вже "дуже втомилися від війни".

І для розвʼязання своїх проблем росіяни вже вигадали декілька планів. Перший полягає у знайому залякуванню – вдарити ядеркою по Україні. Другий же більш неочікуваний – пожалітися в ООН та попросити Трампа, аби той закінчив війну.

А як коментують ситуацію мешканці Підмосков'я, які на собі відчули наслідки атаки?

Жителі Москви та Підмосков'я дедалі частіше говорять про втому від війни після регулярних атак українських безпілотників по території Росії. Росіяни, які раніше майже не відчували наслідків бойових дій, тепер стикаються з вибухами, пожежами та перебоями у звичному житті.

Мешканка Зеленограда Олена Володимирівна розповіла, що після влучання дрона біля її квартири найбільше мріє про завершення війни. За її словами, головне, що родина залишилася живою, а сама вона сподівається на швидке припинення бойових дій.

Схожі настрої висловлюють і жителі інших регіонів, які останнім часом опинилися під загрозою атак безпілотників. Зокрема, мешканець Зеленограда Максим заявив, що його найбільше турбує загибель як українців, так і росіян у війні. Він наголосив, що повністю підтримує якнайшвидше завершення конфлікту.

Водночас соціологи зазначають, що після того, як війна стала відчутнішою для Москви та Санкт-Петербурга, у суспільстві зростає запит на мирні переговори. За даними "Левада-центру", більшість росіян уже виступають за переговорний шлях замість подальшого продовження війни.