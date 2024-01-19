350 тисяч зарплати і 4 мільйони премії: експерт розповів про доходи директора "дочки" Укренерго

Андрій Немировський, директор ТОВ "Укренерго цифрові рішення" (дочірня компанія НЕК "Укренерго") отримав річну премію у розмірі 4 287 552 гривні.

Про це у фейсбуці повідомив політичний експерт Олександр Кочетков.

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"4,2 мільйона гривень премії – це 90% від річного посадового окладу Немировського. Виходить, на місяць він отримує понад 350 тисяч? Тобто, під час війни можемо собі дозволити і з економікою не так все в нас погано?" – написав Кочетков.

Він повідомив, що Немировський відповідальний за цифровізацію й отримав преміюю за ефективну діяльність. При цьому в жовтні 2023 року Укренерго витратило понад 80 мільйонів гривень на закупівлю програмного забезпечення Microsoft, яке розробник зробив безкоштовним для українських компаній.

Немировський також є чинним членом правління Укренерго, де теж отримує кошти та, ймовірно, премії.

Цікаво подивитися декларацію цього суперменеджера, але востаннє про статки Немировський звітував у 2020 році. Ті, хто працює на подібних посадах, зобов'язані подати декларації до 31 січня. Часу в Немировського обмаль, а грошових активів і майна при таких заробітках доведеться вписувати чимало,

– написав Кочетков.

Якщо ж у визначений законом термін декларація не з'явиться, Національне агентство з протидії корупції має втрутитись.

На думку Кочеткова, державна влада замість спроб підвищити податки могла б економити гроші "на невиправданих витратах", як-то високі зарплати чиновників.