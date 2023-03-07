Нафтогазові доходи Росії у 2023 впали майже вдвічі – і це тільки за офіційними даними

Нафтогазові доходи бюджету Росії за січень – лютий 2023 року склали 947 мільярдів рублів, знизившись на 46% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Про це свідчить звіт міністерства фінансів країни-агресорки, інформує 24 Канал. Падіння нафтогазових доходів Росії пов'язане зі зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням обсягу експорту газу.

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Доходи бюджету на початку року знизилися на 25%, склавши 3,163 трильйона рублів, а витрати збільшилися на 52% – до 5,744 трильйона рублів,

– вказано у звіті.

Зазначають, що витрати Росії на держзакупівлі в січні – лютому 2023 року становили 2,074 трильйона рублів тоді, як за цей період минулого року на держзакупівлі було витрачено 654 мільярд рублів.

Чому впала ціна на російський газ

Після того, як набули чинності нафтові санкції ЄС, які забороняють більшість імпорту російської сировини морським шляхом, а країни G7 наклали на ціни обмеження, ціна нафти марки Urals суттєво знизилась.

Urals торгується на біржі за 59,89 долара за барель, а нафта маки Brent – по 85,44 долара за барель.

Зауважимо, що свій бюджет на рік Росія планувала з урахування ціни Urals на рівні більш як 70 доларів за барель.

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