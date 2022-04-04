Доходила певна інформація, але масштабів ми не знали, – Єрмак про події на Київщині

Звірства росіян під Києвом просто шокували увесь світ. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що деяка інформація про це була відома нашій стороні.

Єрмак назвав такі звірства фактично геноцидом. Вони відбувались за 50 кілометрів від центру Києва.

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Ми отримували деяку інформацію, що там відбуваються жахливі речі. Але, безумовно, те, що ми бачимо за останні дні, то масштабів цього не уявляли,

– каже Єрмак.

Особисто він туди поки не їздив, але збирається.

"Ми можемо порівнювати це з Сребреницею, але в контексті все по-іншому. Одна ядерна держава напала на неядерну державу. Це війна Росії проти України", – каже він.

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