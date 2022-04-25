Доходить до смішного, – Лещенко про кремлівський фейк про "білий порошок" на столі Зеленського

Український журналіст та колишній нардеп Сергій Лещенко прокоментував новий фейк росіян про українського президента. Він відзначив, що спроби ворога спаплюжити Зеленського виглядають досить смішно.

Йдеться про відео з розмовою президента України Володимира Зеленського та американського мільярдера Ілона Маска, яке було опубліковане ще у березні 2022 року, інформує 24 канал.

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Лещенко розвінчав нові фейки росіян

Проте росіяни додали до цього відео цікаву деталь – білий порошок на столі президента України. "Оновлене" відео активно поширюють у російських соцмережах. Лещенко додав, що порівняти два відео дуже просто.

Але російська пропаганда вона ні перед чим не зупиняється. Їм головне зробити вкид для своєї малограмотної або не критично вдумливої аудиторії, яка має повірити будь-якій маячні,

– додав Лещенко.

На брифінгу він також розповів про черговий примітивний фейк росіян, який також має відношення до сусідньої Польщі. Річ у тому, що у Кракові на одному з будинків з'явився напис "смерть українцям" польською мовою.

Проте і в Україні, і в Польщі звернули увагу на важливий момент – буква "н" написана з "капелюшком", якого в польській мові просто немає. Натомість росіяни використовують цей знак для при написанні літери букви "й".

До теми – брифінг Сергія Лещенка за 24 квітня: дивитися відео