Докази правдивості різанини в Бучі вимагав надати Орбан, – ЗМІ

Проросійський Віктор Орбан поставив під сумнів звірства російської армії у Бучі. Він вимагав, щоб Україна надала докази, що трупи цивільних на вулицях не постановка.

Про це 24 канал повідомляє з посиланням на власні джерела. Більше деталей наразі невідомі.

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Зауважимо, в інтерв'ю німецькому виданню президент Володимир Зеленський розповів, що очільник уряду однієї країни Євросоюзу вимагав доказів правдивості вбивств українців у Бучі. Однак глава держави не уточнив, хто саме звертався з такою вимогою.

Додамо, що Орбан відомий своєю проросійською позицією. Міністерство закордонних справ України дорікнуло Угорщині за те, що вона не визнала відповідальність Росії за вбивства мирних мешканців Київщини.

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