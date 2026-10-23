Від прекурсорів до ракет: у Великій Британії надали докази залежності Росії від її союзників

Оборонний комітет парламенту Британії оприлюднив докази залежності Росії від союзників. Зібрані фахівцями матеріали деталізують масштабну допомогу з боку Китаю, КНДР, Ірану та Білорусі.

Як свідчать оприлюднені матеріали Оборонного комітету Палати громад парламенту Великої Британії, міжнародна мережа партнерів надає Москві безпрецедентну підтримку для ведення тривалої війни на виснаження. Іноземна допомога дає змогу Кремлю обходити санкції та підтримувати роботу військово-промислового комплексу.

Постачання сировини з Китаю для виробництва БпЛА

У документах зафіксовано факти постачання з Китаю товарів подвійного призначення.

Зокрема, китайська компанія Jilin Chemical Fiber Group є ключовою ланкою у відправці прекурсора для виготовлення вуглецевого волокна на російське підприємство "Алабуга-Волокно".

З 2022 року російська компанія оприлюднила щонайменше дев'ять тендерів на транспортування, митне оформлення та страхування вантажів із Китаю. Отриману сировину підприємство переробляє на матеріали для виробництва ударних дронів "Герань" та інших зразків озброєння.

Військова співпраця Росії з Іраном та КНДР

Іран не лише передає Росії ударні безпілотники Shahed-131/136, а й допомагає розгортати їхнє виробництво в Татарстані.

Окрім цього, у військових колах обговорюють можливі зустрічні постачання до Тегерана російських винищувачів Су-35 і систем протиповітряної оборони.

Північна Корея стала критичним джерелом артилерійських боєприпасів, ракет і військового персоналу для російської армії.

У відповідь Пхеньян отримує доступ до російських технологій у сфері ракетобудування, безпілотників, супутникових систем та засобів радіоелектронної боротьби.

Інтеграція білоруського оборонного комплексу

Після початку повномасштабного вторгнення Білорусь максимально інтегрувалася до оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

Мінськ постачає важкі колісні шасі для ракетних комплексів та оптико-електронні системи для російської бронетехніки.

Окрім того, на білоруській території функціонують спільні навчально-бойові центри, де підготовка військових відбувається за російськими стандартами.

Завдяки цій співпраці Москва зберігає можливість нарощувати військовий потенціал та чинити тиск на східний фланг НАТО.

Нагадаємо, що ГУР 19 жовтня оприлюднило дані про 37 іноземних компонентів у російських навігаційних модулях "Комета". Річний обсяг замовлення цієї техніки для ракет і дронів Росії сягнув понад 100 тисяч одиниць.

Серед ідентифікованих деталей опинилася номенклатура майже двох десятків виробників зі США, Китаю, Швейцарії, Японії та Тайваню.