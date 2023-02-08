У полку Калиновського очікують від України документ про майбутні відносини з Білоруссю

Білорусь та Україну пов'язує не лише те, що територія північного сусіда використовується країною-агресоркою для постійних обстрілів нашої держави. Не варто також забувати й про те, що чимало білорусів сьогодні допомагають боротися проти загарбницької війни Росії, а більшість народу Білорусі не підтримує російську агресію.

Однак попри це в Україні не існує плану щодо майбутніх відносин двох держав після Перемоги. Це зауважили й спікери під час круглого столу "Білоруська Платформа: публічна розмова про майбутнє".

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Потрібен план майбутніх відносин

Зокрема представник штабу Полку імені Кастуся Калиновського Андрій Шеучик наголосив, що сьогодні білоруси допомагають Україні повернути її територіальну цілісність, однак не можуть ніяк впливати на майбутні відносини держав та висловлювати свою думку щодо цього. Усе через те, що наразі немає стратегії з українського боку щодо майбутніх відносин країн.

Поки ми воюємо, поки ми навчаємося, поки ми маємо певні сподівання, але ми не маємо жодної стратегії, не маємо жодного рядка, жодного слова про те, що робитиме Україна з Білоруссю. Цього нема. У нас повинен бути план. І коли цього плану нема, то про що можна говорити? Тобто ми не можемо ні коректувати, ні висловлювати свою думку щодо цього, бо цього предмета нема,

– підкреслив він.

Андрій Шеучик наголосив, що, звісно, активісти можуть "взяти рулон шпалер і його розписати усілякими пропозиціями", однак це не матиме ваги без необхідної стратегії.

Над стратегією повинні працювати всі

Також представник штабу Полку імені Кастуся Калиновського наголосив, що над цим документом повинні працювати усі: і політичні структури України, і активісти Білорусі.

"Коли дозволятиме час, можна випрацювати найбільш дієву стратегію у бік Білорусі. Що робити, як робити – це політична воля України, і ми, полк Каліновського, повинні з цим погодитися", – сказав він.