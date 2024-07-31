У Путіна патова ситуація: як диктатор панічно намагається знайти вихід

Днями у телеграм-каналах з'явився документ, у якому йдеться про те, що Росія нібито може завершити війну в Україні 1 листопада 2024 року.

Найімовірніше, це фейк. Утім, чому він з'явився саме зараз й вказана дата 1 листопада. Детальніше про це 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян.

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Чому не треба вірити цьому документу

У Росії велика кількість фейків. З ранку до ночі з'являються подібні документи, де написані несусвітні речі.

Оскільки логіка людей примітивна, то ця наочність зараз є головним джерелом інформації та доказової бази. Кількість людей, які повірили цьому документу, неймовірна й тільки ті, хто вдають з себе аналітиків кажуть, що так бути не може, адже Радянський Союз ніколи не залишає матеріальних слідів своїх злочинів.

Чому назавжди засекречені всі архіви про "щасливе" радянське життя, чи Другу світову війну? Й тут раптом з'являється документ, де чорним по білому написано. У Росії так не буває ніколи,

– зауважив ведучий каналу Ходорковський Live.

Що насправді зупинить війну

Однак війна дійсно має тенденцію до завершення. Те, як заговорили з різними словами та інтонаціями, з різним ступенем переконливості про неминучі переговори свідчить про поворот у цей бік.

Декілька місяців тому про переговори не було й мови. Обидві сторони давали зрозуміти, що у них буде війна до переможного кінця. Однак тепер, не втрачаючи обличчя, ці ж обидві сторони кажуть, що треба домовлятися.

Переговори насамперед потрібні Путіну, адже у нього патова ситуація і незрозуміло, що робити далі. Диктатор змушений іти на реформи. Він не випадково знищує міністерство оборони й посадив нову людину,

– мовив Асланян.

За його словами, у російського президента неминуче бажання перемир'я, але не зупинення війни. Путін у жодному разі не має на увазі, що війна завершиться і буде поставлено крапку.

Путін не зупиниться. Зупинити цю війну може хіба що смерть диктатора. Зараз у нас є лише папірець, на якому написана мрія, – з 1 листопада було б добре завершити війну,

– додав ведучий каналу Ходорковський Live.

Водночас помічник Путіна, екссекретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев висловився щодо переговорів. За його словами, заява України й Заходу про переговори це тактичні хитрощі. На його думку, вона використовується для передишки, оскільки Росія має переваги у війні. Втім, реальних кроків щодо переговорів Україна нібито не робить.