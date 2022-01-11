Документи про підозру Порошенку Верховна Рада не отримувала, – Стефанчук

Офіс генпрокурора заявляв, що про підозру Петру Порошенку Верховну Раду проінформував. Адже цього вимагає закон.

А проте спікер Ради Руслан Стефанчук у відповіді на депутатський запит Ірини Геращенко надав іншу інформацію. Мовляв, жодних подібних документів у парламент не надходило.

Думка до теми Порошенку натякнули, що краще не повертатися до України

Рада не бачила документи про підозру Порошенку

В Офісі генпрокурора України повідомляли, що скерували до Верховної Ради офіційного листа з повідомленням про підозру п'ятому президенту та народному депутату Петру Порошенку. Причому зробили це ще 20 грудня.

А проте 10 січня народна депутатка від "Європейської Солідарності", лідером якої є Порошенко, у фейсбуці повідомила геть іншу інформацію. Причому з посиланням на відповідь голови ВРУ Руслана Стефанчука на депутатський запит.

У документі Стефанчук вказує, що станом на 29 грудня парламент не отримував документів про реєстрацію підозри Порошенку.



Відповідь Стефанчука на запит Геращенко / Фото з фейсбука нардепки

Коротко про підозру Петру Порошенку

20 грудня Порошенку оголосили про підозру у фінансуванні тероризму, державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. За таке покарати можуть ув'язненням до 15 років, і навіть із конфіскацією майна.

та сприянні діяльності терористичної організації. За таке покарати можуть ув'язненням до 15 років, і навіть із конфіскацією майна. У Державному бюро розслідування пояснили, що мовиться про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, а отже – сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР".

з тимчасово окупованих територій, а отже – сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР". У цій же справі фігурантами є нардеп Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин та ексрадник міністра екології Сергій Кузяра.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає, щоб орган або посадові особи, які повідомили народному депутату про підозру, негайно і не пізніше 24 годин від моменту вчинення такої дії проінформували про це голову Верховної Ради.

Також варто нагадати, що:

Важливе відео: брифінг Офісу генпрокурора щодо арешту майна Порошенка