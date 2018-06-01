Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не боятся дефолта

Нет ничего более омерзительного, чем депутат, который говорит, что ему не страшен дефолт. Нет ничего более честного, чем депутат, который публично не боится дефолта.

Дефолт Украины не проблема. Народный депутат Украины.

Гибель Титаника - это не так и страшно. Пассажиры спасательной шлюпки.

Рабство – тут нет ничего страшного. Члены Ку-клус-клана.

Если у них нет хлеба, пусть кушают пирожные...

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Дефолт – это не просто умное слово. И это не только формальный отказ платить по своим долгам, когда мы просто не платим каким-то буржуям.

Дефолт имеет свои последствия. И это девальвация и следующая за ней инфляция, падение банков, резкое сокращение экономики за которым следуют массовые увольнения.

Право слово, ну действительно, разве могут все эти вещи напугать украинского депутата. И точно создание независимого антикоррупционного суда его пугает больше. А значит они до конца будут защищать суверенно право на коррупцию.

Поразительная ситуация. Люди, которых избрали для того, чтобы они работали над улучшением качества жизни людей, прямо заявляют, что они не имеют ничего против экономического коллапса. Мы конечно понимали, что при выборе между гривной по 50 и риском угодить за решетку большинство депутатов выберут гривну по 50.

Но вряд ли мы ожидали, что депутаты будут в этом так откровенно признаваться...

Все знают, что наши депутаты не любят платить по долгам. Особенно те, кто сейчас готов гордо идти к дефолту. Эти люди уже допустили дефолт по своим обязательствам перед украинскими банками. Депутатские долги – основа крупных неплатежей банкам.



Обесценивание денег

А именно большая доля проблемных кредитов, наряду с нечистоплотностью некоторых собственников, привела к банковскому кризису. И депутатам за это ничего не было. И они готовы теперь идти на дефолт страны. Понимая, что им, депутатам, за это опять ничего не будет. Привычка – вторая натура.

Украинские депутаты, в большинстве своем, это успешные люди из 90-х. И они несут на себе отпечаток тех качеств, которые позволяли быть успешному в 90-е. Стратегам там было не место. Ты должен был успеть кинуть до того, как кинут тебя. Все. И они кидали. И в Украине это работает.

Но это не работает в мире. В современном финансовом мире доверие – это основа основ. И то, что привлекать долги для Украины так дорого – это результат потери доверия. Потому что люди, ставшие успешными, не выполняя свои обязательства, принесли этот стиль и в управление страной. А таким странам не стать успешными.

И мы платим своей бедностью за то, что украинские политики привыкли кидать и не выполнять свои обязательства. И, кстати, им самим за это опять ничего не было. Потому что у нас люди привыкли считать доблестью обман партнеров, когда мы брали у них деньги, а потом забывали о своих обязательствах. Не понимая, что каждый такой кидок стоит именно им, обычным людям, очень дорого.

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И мы платим за него инфляцией, девальвацией, также как мы можем заплатить падением экономики и гривны за нежелание выполнять обязательства по антикоррупционному суду. И немного ликбеза для депутатов. Дефолт Украины фактически не возможен. Дело в том, что основная часть наших долгов – это долги официальным кредиторам. Это МВФ, ЕС, американцы. И по ним дефолт просто невозможен.



Дефолт в Зимбабве

Таковы правила, страна не может не выплатить МВФ. Если, конечно, она не хочет в один момент оказаться на уровне Северной Кореи или Венесуэлы. Таковы правила, по которым живет весь мир. Правила, которые не обойти решением Печерского суда.

А раз так, то мы в любом случае выплатим наши долги. Мы сократим социальные расходы, перестанем строить дороги, перестанем закупать лекарства и т д, но долги выплатим. Действительно, ведь разве нужно боятся депутату таких последствий? Разве они его затронут?

Депутаты не боятся дефолта. Но с такими депутатами становится страшно. До чего нас может довести их жадность. И не желание отвечать за свои поступки. Ну и глупость, конечно. Потому что в их "желании дефолта" глупости больше всего.