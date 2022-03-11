Долари – тільки у снах: росіянам заборонили знімати валюту з рахунків

Центробанк Росії відреагував на рішення США заборонити постачати готівкові долари на російську територію. І своєю чергою заборонив видавати росіянам готівкову валюту.

Причому мовиться навіть не про вільний продаж – банкам заборонили це робити ще раніше. А про видачу валюти з переказів та валютних рахунків самих людей.

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Росіяни будуть бачити валюту тільки у снах

Раніше Центробанк дозволяв знімати гроші до 10 тисяч доларів. Решту, якщо така була, можна було зняти в рублях (за офіційним, звісно, курсом, а не реальним). Та тепер і цієї десятки росіянам не бачити – усе тільки в рублях.

Ба більше, з 12 березня гроші, отримані у переказі через банк за межами Росії (навіть з електронних гаманців) видаватимуть тільки в рублях. Відповідне рішення опублікували 11 березня на сайті Центробанку.

Ці обмеження діятимуть до 9 вересня 2022 року. Якщо Росія до того часу ще існуватиме.

Нагадуємо:

США 11 березня заборонили ввозити у Росію доларові банкноти.

Аналогічну заборону щодо євро застосував і Євросоюз ще раніше.

Валютні резерви Центробанку Росії, розташовані за кордоном, також заблоковані санкціями.

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