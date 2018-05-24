Долгополов зіграє з Надалем на Roland Garros, Козлова протистоятиме Остапенко

Визначилися пари тенісистів на Відкритому чемпіонаті Франції. У головній сітці змагань виступлять одразу четверо українок і лише один представник України.

Згідно з жеребом, Олександр Доглополов протистоятиме першій ракетці світу – Рафаелю Надалю. Це буде їх десята очна зустріч. В активі Долгополова дві перемоги при семи поразках.

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У жіночій частині змагань виступлять одразу четверо українок – Катерина Козлова, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Еліна Світоліна.

Найважча суперниця у Катерини Козлової – п'ята сіяна Єлена Остапенко з Латвії.

Найкраща з українок – четверта ракетка світу Еліна Світоліна зіграє з Айлою Томлянович. Щодо решти, то Леся Цуренко – зі Штефані Фьогеле, а Катерина Бондаренко – із Донною Векіч.

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Матчі заплановані на неділю, 27 травня.

Нагадаємо, через кваліфікацію не зуміли пройти Сергій Стаховський, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.