Долгополов зіграє з Надалем на Roland Garros, Козлова протистоятиме Остапенко
Визначилися пари тенісистів на Відкритому чемпіонаті Франції. У головній сітці змагань виступлять одразу четверо українок і лише один представник України.
Згідно з жеребом, Олександр Доглополов протистоятиме першій ракетці світу – Рафаелю Надалю. Це буде їх десята очна зустріч. В активі Долгополова дві перемоги при семи поразках.
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У жіночій частині змагань виступлять одразу четверо українок – Катерина Козлова, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Еліна Світоліна.
Найважча суперниця у Катерини Козлової – п'ята сіяна Єлена Остапенко з Латвії.
Найкраща з українок – четверта ракетка світу Еліна Світоліна зіграє з Айлою Томлянович. Щодо решти, то Леся Цуренко – зі Штефані Фьогеле, а Катерина Бондаренко – із Донною Векіч.
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Матчі заплановані на неділю, 27 травня.
Нагадаємо, через кваліфікацію не зуміли пройти Сергій Стаховський, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.