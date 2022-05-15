Доля Донбасу та Херсонщини: що задумав Путін на окупованій частині України

Я був упевнений, що президент Росії не визнає псевдореспубліки на Донбасі. Навіть побився об заклад з одним депутатом у студії одного з наших телеканалів. Це трапилося якраз у той день, коли Путін мав підписати указ про визнання. Далі читайте в ексклюзиві для сайту 24 каналу.

Він казав мені, що визнає, а я навпаки наполягав на тому, що ні, бо щоб таке утнути треба бути божевільним. В результаті я зазнав поразки. Аналізуючи дії того чи іншого політичного діяча, я завжди розглядаю його дії крізь призму законів логіки.

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Господар Кремля пішов проти законів логіки

Однак, цього разу мені такий підхід не допоміг, адже кремлівський вождь пішов проти абсолютно усіх законів логіки. Тому ми дійсно можемо очікувати рішення про приєднання Луганди до Росії.

Але знову ж таки, хіба це якось допоможе Путіну? Ні, абсолютно нічим.

Це навпаки лише ще більше розлютить українців. Це по-перше, а по-друге, призведе до наростання темпів накладання нових санкцій на Росію.

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Удар санкціями

Сьомий пакет санкцій вже повністю паралізує російську економіку. Такий розвиток подій передбачений у дорожній карті накладання санкцій, розробленій групою Єрмака-Макфола.

Тобто, якщо не дай Боже, президент Путін ухвалить рішення про приєднання квазіреспублік, це спричинить зростання темпів постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску на країну-агресора.

Доля Херсонщини

Так чи інакше, російський фюрер намагається прикрити власні злочинні дії ілюзією якихось правових норм. У Москві досі не переходили цю межу, просто прийшовши і забравши захоплені території без будь-якої спроби оформити це юридично.

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Поки таких прикладів у нас не було. І я маю великі сумніви щодо того, що ми побачимо щось подібне відносно Херсонської області, наприклад. Я в це не вірю. Вони завжди намагаються прикрити свої неправомірні дії якоюсь ширмою на кшталт псевдореферендумів чи ще чогось такого. Їм це потрібно для того, щоб не виглядати в очах світової спільноти закінченими нахабами.