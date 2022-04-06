Домініка засудила атаку росіян на їхнє судно у Маріуполі: його повністю знищено

Окупанти продовжують цілити по цивільній інфраструктурі в Маріуполі. Днями обстріляли місцевий порт, де попали в цивільне судно під прапором Домініки.

Корабель просто стояв біля одного з причалів. Після обстрілів він повністю затонув.

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Домініка засудила атаку росіян на їхнє судно у Маріуполі

Карибський острів Домініка засудив "невибірковий" напад російських військ на цивільне вантажне судно під їх прапором.

Морська адміністрація Домініки стверджує, що судно було навмисно вражене двома ракетними снарядами, коли він стояв у порту в неділю, і "сильно обстріляно російськими збройними силами" у понеділок під час іншої атаки.

Екіпаж повідомив про обстріли, бомбардування та неодноразові попадання ракет, що спричинило пожежу в машинному відділенні,

– повідомили морські чиновники Домініки.

Екіпаж був евакуйований і зараз перебуває на борту сусідніх суден.

Невибірковий обстріл торгового судна з цивільним екіпажем, якому немає де шукати притулку, є найнижчим із мінімумів. Це акт війни проти всього людства та основних прав людини,

– підкреслив Ерік Давіцкі, заступник адміністратора з морських справ Реєстру.

Він також додав, що реєстр припускає, що затоплення "створить деякі екологічні перешкоди". Втім, які саме поки не повідомив.

Коротко про ситуацію в Маріуполі:

Маріуполь більш ніж місяць перебуває в блокаді окупантів.

Зараз там залишилося близько 130 тисяч людей.

Деяких містян загарбники силоміць вивозять на тимчасово окуповані території або в Росію.

Хоч Росія блокує гуманітарні коридори з Маріуполя до Запоріжжя, вже 87 тисяч мешканців змогли самотужки вирватися звідти на території, які контролюють ЗСУ.

Важливо – як виглядає Маріуполь зараз: дивіться відео