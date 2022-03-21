Домовились про підтримку, – Зеленський про розмову з Борисом Джонсоном

На 25 добу війни Росії проти України Володимир Зеленський вкотре звернувся до українців. Він зауважив, що російські військові ніяк не знаходять "нацистів", яких самі ж придумали, українців з квітами, а також дорогу додому.

У новому зверненні Президент України згадав про розмову із Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

До теми Завершилася 25 доба війни: Зеленський звернувся до українців

Зеленський поговорив з Джонсоном

Очільник нашої держави підкреслив, що у розмові із Джонсоном – справжнім другом України, який не вагається й не шукає відмовок, домовилися про конкретну підтримку на самітах наступного тижня – "Великої сімки" і НАТО.

Хоча ми не є членами цих організацій, але я бачу, що як мінімум один голос в України там є,

– підсумував Зеленський.

Велика Британія продовжить підтримувати Україну

Борис Джонсон 20 березня написав, що головна ціль розмови з президентом Володимиром Зеленським – з'ясувати як саме йому потрібно просувати інтереси України на зустрічах НАТО та G7. Ці заходи пройдуть на цьому тижні.

Він також наголосив, що Велика Британія продовжить посилювати військову, економічну, дипломатичну підтримку, щоб допомогти покласти край цьому жахливому конфлікту.

Дивіться нічне звернення Зеленського за 20 березня

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