Домовилися про посилення оборони України й санкцій проти Росії, – Зеленський

Президент Володимир Зленеський розповів, що 28 березня мав дуже активний дипломатичний день. Він говорив з лідерами країн-партнерів про підтримку оборони України та посилення санкцій проти Росії.

За словами Зеленського, Україна не погодиться з пасивною санкційною позицією деяких суб'єктів щодо країни-агресорки. Окрім цього, не повинно бути жодних "підвішених" санкційних пакетів, які буцімто введуть, якщо окупаційні війська ще щось зроблять, повідомляє 24 канал.

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Зеленський мав низку розмов з лідерами країн-партнерів

Президент розповів, що 28 березня він говорив з лідерами держав-партнерів – прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Домовилися з Британією про ще більшу підтримку нашої оборони й посилення санкцій проти Російської Федерації. Канада також підтримує більш жорстке реагування світу на катастрофу, створену російськими військами в українських містах,

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що у розмові з Шольцом він також приділив значну увагу необхідності посилити санаційний тиск на Росію.

"Подякував Президенту Азербайджану за надану Україні гуманітарну підтримку, поінформував про стан справ на територіях, куди зайшли російські війська. Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку ми опрацьовуємо", – розповів Зеленський.

Він підсумував, що завтра продовжить цю активність. Президент говоритиме з іншими лідерами та працюватиме з міжнародними організаціями та народами Європи та світу.

Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського: