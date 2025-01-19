Трамп може змінити конституційний лад США, – Reuters

Посол Німеччини у США попередив, що адміністрація Трампа може позбавити правоохоронні органи та ЗМІ незалежності й передати великим технологічним компаніям "владу співуправління".

Про це йдеться в конфіденційному документі, який потрапив у розпорядження Reuters, повідомляє 24 Канал.

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Посол Німеччини про плани Трампа в Білому домі

Документ датований 14 січня і підписаний послом Німеччини у США Андреасом Міхаелісом. Плани Трампа описані як "максимальна дезорганізація", що призведе до "переосмислення конституційного ладу – максимальної концентрації влади у президента за рахунок Конгресу і федеральних штатів".

Базові демократичні принципи та система стримувань і противаг будуть значною мірою підірвані, законодавча влада, правоохоронні органи та засоби масової інформації будуть позбавлені своєї незалежності та використані як політичний інструмент, а великі технології отримають співуправлінську владу,

– йдеться в документі.

Журналісти зазначили, що перехідна команда Трампа поки не коментувала такі оцінки посла.

МЗС Німеччини заявило, що американські виборці обрали Трампа на демократичних виборах, і відомство буде "тісно співпрацювати з новою адміністрацією США в інтересах Німеччини та Європи".

Агенція зазначає, що уряд Олафа Шольца здебільшого утримувався від прямої публічної критики Трампа після виборів. Однак, конфіденційна оцінка посла пропонує відвертий погляд німецького високопосадовця.

До речі, посли не замінюються автоматично з формуванням нового уряду, якщо тільки зміна не вважається необхідною з дипломатичних або інших причин.

У документі посол називає центральним елементом у спробах Трампа просунути свій порядок судову систему, зокрема, Верховний суд США. Також зазначається, що попри нещодавнє рішення суду розширити президентські повноваження, "навіть найбільші критики припускають, що це дозволить запобігти найгіршому".

Андреас Міхаеліс переконаний, що контроль над Міністерством юстиції та ФБР є ключем до досягнення Дональдом Трампом його політичних і особистих цілей. Зокрема, масові депортації, відплати ворогам і юридичної безкарності.

Посол зазначив, що республіканець має широкі юридичні можливості для того, щоб нав'язати штатам свій порядок денний.

У разі оголошення "повстання" і "вторгнення" можливе навіть військове розгортання всередині країни для поліцейської діяльності,

– йдеться в документі.

Закон про військовий комітет 1878 року забороняє федеральним військовим брати участь у внутрішніх правоохоронних органах, окрім деяких винятків.

Дипломат також передбачає "переосмислення" Першої поправки. Стверджує, що Трамп і Маск уже вживають заходів проти критиків і медіакомпаній, які не співпрацюють.

Один використовує судові позови, погрожує кримінальним переслідуванням і відкликанням ліцензії, інший – маніпулює алгоритмами та блокує акаунти,

– йдеться в документі.

Журналісти зауважили, що неодноразова підтримка Ілоном Маском ультраправої "Альтернативи для Німеччини" напередодні національних виборів 23 лютого викликала гнів у Берліні. Однак, уряд не став одностайно відмовлятися від його платформи.

В агенстві зазначили, що Берлін пережив особливо складні відносини зі США під час першої каденції Трампа, зіткнувшись з дорогими тарифами та критикою за нездатність досягти цільового показника НАТО щодо оборонних витрат.