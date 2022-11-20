Маск відновив обліковий запис Трампа у твітері: все вирішило голосування

Після тривалих дискусій Ілон Маск таки відновив обліковий запис колишнього американського лідера Дональда Трампа у твітері. Сталося це лише після відповідного голосування.

Про це заявив сам Маск у твітері. Відомо, що в опитуванні Маска взяли участь понад 15 мільйонів користувачів, з яких 51,8% проголосували на користь колишнього глави Білого дому.

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Сам винахідник наголосив, що на кількість відповідей впливали так звані "боти". Але це не завадило новому власнику Twitter визнати чинними результати голосування.

Люди висловилися. Трампа буде відновлено,

– зазначив мільярдер.

Відомо, що загалом голосування тривало 24 години. У коментарях Маск написав "Vox Populi, Vox Dei", що з латинської перекладається як "голос народу – голос божий").

Трамп вже відреагував на повернення акаунта

У своєму обліковому записі на платформу Truth Social Дональд Трамп заявив, що він радий за Twitter, який, за його словами, після купівлі Ілоном Маском опинився в "розсудливих руках".

Я дуже радий, що Twitter тепер у розсудливих руках і ним більше не керуватимуть ліві радикальні божевільні та маніяки, які справді ненавидять нашу країну,

– написав Трамп.

Додамо, що кількість підписників Трампа у твітері різко зростає. До розблокування їх було трохи більше за 320 тисяч, а менше, ніж за годину після розблокування – вже понад 1,6 мільйона.

Як змінилася кількість підписників / Скриншот зі сторінки Дональда Трампа у твітері

Що цьому передувало

Ексочільника США Трампа забанили в Twitter після штурму американського Капітолію 6 січня 2021 року, коли Трамп програв вибори Джо Байдену. Керівництво Twitter побоювалося, що твіти Трампа можуть спричинити подальше насильство.

Маск у минулому заявляв, що вважає неправильним блокування колишнього президента, та що він готовий відновити обліковий запис Трампа. Трамп, між тим, у квітні заявляв, що не повернеться на платформу, навіть якщо Маск скасує блокування.

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