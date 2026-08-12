Під час заходів Трампа будять кнопкою-шокером, щоб він не заснув: у мережі обговорюють теорію

У понеділок, 10 серпня, під час підписання указів президент США потрапив у курйозну ситуацію. У соцмережах завірусився момент, коли Трамп почав засинати.

Також на відео поряд видно жінку, про роль якої говорять користувачі. Про це повідомляє Daily Star.

Що відомо про інцидент?

Під час виступу директора Національних інститутів здоров'я доктора Джея Бхаттачар'ї, Дональд Трамп на кілька секунд заплющив очі та опустив голову.

У цей момент позаду нього стояла жінка, яка притиснула руку до свого живота. Після її жесту політик одразу випростався та розплющив очі.

Дівчина "будить" Трампа: дивіться відео

Користувачі соцмережі X дали жінці прізвисько "Шокерка". Вони також жартували про приховану кнопку, якою та будить президента.

Таємничою помічницею виявилася Джеймі Франклін. Вона консервативна активістка, медіапідприємиця та засновниця видання The Conservateur, яка раніше працювала в адміністрації Трампа.

Згодом Франклін прокоментувала жарти про кнопку та шокер. Вона спростувала чутки й пояснила, що трималась за живіт, бо вагітна.

Нагадаємо, раніше Трамп жартував зі свого попередника на посаді Байдена, та називав його "сонним Джо". Проте під час свого другого терміну, чинний американський президент регулярно потрапляє у подібні курйозні ситуації.

У червні Дональд Трамп вчергове заснув на заході. У мережі завірусилось відео, де Трамп сидить з заплющеними очима на турнірі зі змішаних бойових мистецтв UFC Freedom 250, що проходив у Білому домі на честь народження американського президента.