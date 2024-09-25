Туска розкритикували за пошуки "цапа-відбувайла": екологи обурені заявами про бобрів

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив "війну бобрам". У відповідь на це екологи заявили, що влада використовує тварин у "чисто політичних цілях".

Екологічний біолог і фахівець з бобрів Анджей Чех назвав заяву польського прем’єр-міністра абсурдною. Про це повідомляє Politico.

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Як екологи відреагували на заяву Туска

За словами Чеха, в такий спосіб уряд намагається швидко знайти "цапа-відбувайла", який винний у руйнівних повенях.

Також еколог зазначає, що мисливці та фермери становлять опору для одного з партнерів Туска по коаліції – аграрно-консервативної Польської народної партії.

Фермери зазвичай проти бобрів, тому що вони іноді затоплюють поля та посіви. Мисливці зацікавлені в покращенні свого іміджу в суспільстві, тому прагнуть, щоб їх сприймали як рятівників, та сподіваються отримати гроші платників податків за відстріл бобрів, як отримували за відстріл диких кабанів під час африканської чуми свиней,

– заявив Чех.

Як розв'язати проблему із бобрами

Експерт вважає, що полювання на бобрів призведене до масового знищення місць проживання, які були створені бобрами та зменшення їх природного утримання. Щоб розв'язати проблему з бобрами Чех запропонував розмістити сітки навколо дамб.

Екологи зазначають, що бобри не спричиняють стихійні лиха, а піклуються про

Екологи зазначають, що бобри не викликають стихійні лиха, такі як повені, лісові пожежі чи посухи, а навпаки, відіграють важливу роль у підтримці здорових водно-болотних екосистем, які поглинають вуглець і сповільнюють течію річок.

Нагадаємо, що Туск звинуватив бобрів у повенях через розкопування паводкових насипів. Він пообіцяв боротися з ними в рамках закону.