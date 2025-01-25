Туск пригрозив Орбану "наслідками" через залякування блокувати санкції проти Росії

Представники Угорщини, за даними ЗМІ, не дали згоду на прийняття рішення щодо продовження санкцій ЄС проти Росії. Дії Будапешту прокоментував прем'єр-міністр Польщі..

Своє попередження у бік угорської сторони Дональд Туск оприлюднив у соцмережі Х, повідомляє 24 Канал. Нагадаємо, що Польща наразі головує в Раді Європейського Союзу.

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Як коментує Туск дії Угорщини

За словами очільника польського уряду, дії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана стосовно блокування санкцій проти Росії схожі на гру в команді диктатора Владіміра Путіна, а не на наміри на користь Євросоюзу.

Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього факту,

– заявив Дональд Туск.

Нагадаємо, Віктор Орбан поставив свої умови для продовження європейських санкцій проти Росії. Він вимагає від України поновлення транзиту російського газу та гарантій про продовження транзиту нафти.

Водночас Орбан заявляє про те, що Угорщина від транзиту газу через Україну не залежить. Адже паливо на угорську територію надходить через Турецький потік.