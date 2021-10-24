Дональд Туск став головою найбільшої опозиційної партії Польщі
24 жовтня 2021 , 23:38Читать новость на русском
Джерело:RMF24
Дональд Туск, колишній прем'єр-міністр Польщі, відтепер очолює опозиційну "Громадянську платформу". Його кандидатуру підтримали 97% однопартійців.
Туск став очільником опозиції Польщі
Лідером Туска обрали на загальнопартійних виборах, які провели на вихідних 23 – 24 жовтня. У голосуванні він не мав конкурентів, тож отримав 97% голосів при явці 73,3% членів партії.
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Посаду виконуючого обов'язки лідера "Громадянської платформи" Туск виконував з липня 2021 року.
"Дякуємо і вітаємо всіх переможців. Переможені не повинні опускати руки. Ви всі одна команда, а найголовніша гра ще попереду. Якщо ви вірите в перемогу, поляки будуть вірити у вас", – написав у своєму твітері політик.
Хто такий Дональд Туск?Раніше Дональд Туск працював президентом Європейської ради. Наразі він очолює Європейську народну партію – найбільшу політсилу Євросоюзу. Влітку 2021 року він заявив, що повертається у внутрішню політику, аби перемогти партію "Право та справедливість", яка керує.
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