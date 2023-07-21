Щоб у росіян палала земля під ногами: у червні українці задонатили на армію рекордну суму

У те, щоб ефективно знищувати ворога на території України, повинен вкладатися кожен громадянин. І українці роблять це – лише за перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшла величезна сума донатів, а саме 8,4 мільярда гривень.

При цьому лише на оборону держави тільки на рахунки United24 та лише за один місяць українці задонатили рекордні за весь час великої війни 2,4 мільярда гривень. На цій же платформі зафіксовані й найбільші збори. Попри це у червні помітно зросли у порівнянні з попередніми місяцями донати й решті фондів.

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Найбільше донатили на армію

За даними Опендатабот, за перші 6 місяців 2023 року основну частину донатів зібрала платформа United24. У порівнянні з фондами "Повернись живим" та Сергія Притули вон зібрала 5,54 мільярда гривень або 66% від загального обсягу.

Фонду "Повернись живим" українці задонатили 1,81 мільярда гривень, тобто 22% від загального обсягу. А фонду Сергія Притули – близько 1 мільярда гривень, тобто 12% відповідно.



За перше півріччя найбільше донатили United24 / Інфографіка Опендатабот

Якщо ж аналізувати надходження до платформи глобальної ініціативи з підтримки України United24, то видно, що найбільше коштів надали саме на безпосередні потреби ЗСУ. Згідно з опублікованим графіком донати розподілилися:

на оборону – 4,93 мільярда гривень або 89% усіх отриманих донатів,

на медичну допомогу – 8,1% або 0,45 мільярда гривень,

на відбудову України – 2,9% або 0,16 мільярда гривень відповідно.



На що саме надавали гроші / Інфографіка Опендатабот

Рекордні суми зібрав червень

Варто зауважити, що згідно з даними Опендатабот, найбільше надходжень на найбільші фонди надійшло саме у червні. Так, лише за місяць збори United24 на ЗСУ перевищили показники періоду січня-травня поточного року у 4,8 разів.

2,4 мільярда гривень (платформі United24 – 24 Канал) на оборону у червні – це абсолютний рекорд та майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум – 2,24 мільярда гривень – було зібрано цією платформою в липні 2022 року. … [За січень-травень] United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 мільярда гривень на місяць,

– повідомили в Опендатабот.

Зросли показники донатів і в інших благодійних фондах. Так, у червні збори "Повернись живим" зросли на 17% та становили 0,34 мільярда гривень, а зростання кількості донатів фонду Притули склало аж 37%. Вони у червні становили 0,22 мільярда гривень.



Збори найбільших фондів по місяцях / Інфографіка Опендатабот



Найбільше задонатили у червні / Дані Опендатабот

Однак варто зауважити, що загальна сума донатів за перше півріччя поточного року на 22% менша, ніж протягом другого півріччя 2022-го року. Відтак не можна зупинятися у допомозі армії до повної перемоги України над агресором.

Зауважимо, що з 2014 року активно допомагає закривати збори захисникам і 24 Канал. Завдяки вам вдалося закрити вже понад 80 зборів на загальну суму 28 мільйонів гривень.Сьогодні ж триває важливий збір на 50 гранатометів для 80 десантно-штурмової бригади, яка прямо зараз звільняє Бахмут. Допомогти ефективно нищити ворогів може кожен із нас за посиланням

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