Донбас не віддамо, – 23-річні брати з Київщини разом воюють за Україну

23-річні брати з Київщини разом вирушили на Схід боронити Україну від російських окупантів. Бійці нерозлучні усе життя – вони разом вчилися в школі, проходили строкову службу, а тепер знищують загарбників.

Старший на одну хвилину Роман та його брат Богдан мобілізувалися до 30 Омбр імені князя Костянтина Острозького. Ще 3 місяці тому вони проходили строкову службу в лавах ЗСУ.

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Брати борються з російськими окупантами

Після проходження строкової служби 23-річні Роман та Богдан кілька місяців відпочили, а коли Росія напала на Україну, пішли на війну..

Мамі не говорили, що йдемо в військкомат аж до моменту від'їзду на Схід. Тато дуже хотів з нами, але ми порадилися і дійшли висновку, що він має там бути, поряд з мамою,

– розповів Роман.

Хлопці все життя – нерозлучні. Вони разом вчилися в школі та проходили строкову службу. Однак вищу освіту здобували нарізно, адже отримали можливість бюджетного навчання в різних навчальних закладах.

"Коли ми разом – нам спокійніше. Ми почуваємося впевненими, потужнішими", – зауважив Богдан.

Брати, сміючись, розповіли, що усе життя сваряться, однак вміють чути один одного та бути вірними друзями. Раніше вони не могли навіть уявити, що їм доведеться воювати за Україну, покинувши рідну домівку. Зараз вони борються з російськими окупантами за свободу, мову та Батьківщину.

"Це територія нашої держави. Донбас не віддамо. Хочеться, щоб увесь світ знав, які страшні речі тут творяться. Ми вистоїмо, адже ми – незламні. Ми боремося за землю, яка нас годує, матір, яка виростила з нас свідомих людей, батька, який навчив захищати слабших. За майбутнє в незалежній Україні!" – підсумували бійці.



Брати вирушили боронити Україну від загарбників / Фото ОК "Північ"

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