Донбас, зараз самий час, – Зеленський звернувся до мешканців окупованих територій

Ввечері 5 березня президент України Володимир Зеленський вкотре виступив з промовою. Зокрема він звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Зеленський закликав жителів Донбасу боротися за свої права та свободу. Він впевнений, що там ще залишились люди, яким не стерли пам'ять пропагандою та не заплющили очі страхом.

До теми Ми стали наддержавою духу, – нове звернення Зеленського до українців

Донбас, згадай своє минуле

Донбас! Згадай, як про тебе говорили: Донбас ніхто не ставив навколішки! І нікому поставити не дано! Ці слова у Донецьку та Луганську знає кожен. Їх часто повторювали. Раніше. А що зараз? Донбасе, зараз саме час!,

– почав своє звернення Зеленський.

Він звернувся до людей боротися за свою свободу разом з Херсоном, Бердянськом, Києвом та усіма іншими Українськими містами.

До всіх, хто чує нас. Кому не стерли пам'ять пропагандою. Кому не заплющили очі страхом. Кому не знівечили душу цинізмом. Боріться за свої права! За волю,

– наголосив президент.

Російська пропаганда навмисно брехала, що Україна вас ненавидить

Він додав що знає, що багато українців, які залишилися під окупацією Росії, повірити в те, що Україна нібито їх ненавидить. Це не дивно, адже на російському телебаченні говорять про це щодня. Але це неправда.

Я знаю, що багато хто з вас повірив, що Україна вас нібито ненавидить. Нібито нападатиме. Нібито знищуватиме. Брехни на російському телебаченні говорять про це щодня. Це їхня робота – брехати щодня. Але це не має бути вашою долею,

– зауважив глава держави.

Звернення Володимира Зеленського ввечері 5 березня: дивіться відео