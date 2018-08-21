11:22
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
30°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Донбас" програв заключний матч на Кубку Салея у Білорусі: відео

41 Читать новость на русском
ХК "Донбас" програв останній матч на Кубку Салея-2018
ХК "Донбас" програв останній матч на Кубку Салея-2018

Чемпіон України донецький "Донбас" завершив свій виступ на Кубку Салея поразкою від "Молодечно".

Донецький клуб поступався протягом усього матчу. Уже в першому періоді "Донбас" пропустив двічі – відзначилися Волоський і Єфименко, пише Xsport.

Читайте також: Українська хокейна ліга стартує 14 вересня: формат і подробиці змагань

Після першої перерви Кучкін довів рахунок до 3:0, але Андрій Деніскин швидко скоротив відставання. Тим не менш, у другому періоді динамівці повернули собі перевагу в три шайби - дубль оформив Єфименко. Третій період завершився внічию – на гол Мохорєва відповів Лялька.

"Молодечно" вийшло у фінал Кубка Салея, де зіграє проти чемпіона Білорусі гродненського "Німану". "Донбас" в підсумковій турнірній таблиці групи А посів шосте місце.

"Молодечно" – "Донбас" 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
Баскетболісти "Х'юстона" капітулювали перед "Ютою"
 3 грудня 2013 , 10:48
Ахметов: Немає таких обставин, які виправдовують застосування сили
 18 лютого 2014 , 20:51
Російський коментатор: Якщо Україна не навчиться грати сміливо - далеко їй не піти
 15 жовтня 2014 , 14:17
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук