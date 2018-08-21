"Донбас" програв заключний матч на Кубку Салея у Білорусі: відео
Чемпіон України донецький "Донбас" завершив свій виступ на Кубку Салея поразкою від "Молодечно".
Донецький клуб поступався протягом усього матчу. Уже в першому періоді "Донбас" пропустив двічі – відзначилися Волоський і Єфименко, пише Xsport.
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Після першої перерви Кучкін довів рахунок до 3:0, але Андрій Деніскин швидко скоротив відставання. Тим не менш, у другому періоді динамівці повернули собі перевагу в три шайби - дубль оформив Єфименко. Третій період завершився внічию – на гол Мохорєва відповів Лялька.
"Молодечно" вийшло у фінал Кубка Салея, де зіграє проти чемпіона Білорусі гродненського "Німану". "Донбас" в підсумковій турнірній таблиці групи А посів шосте місце.
"Молодечно" – "Донбас" 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
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