Стало відоме ім'я воїна, який загинув внаслідок обстрілу бойовиків

На Донбасі внаслідок обстрілу військами окупанта 11 червня загинув військовий Володимир Бєлов. Боєць був родом із міста Мукачево Закарпатської області.

Воїн загинув 11 червня в смузі відповідальності 128-ї бригади у результаті обстрілу збройними формуваннями Росії позицій українських захисників.

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На Донбасі загинув боєць зі Закарпаття

Наш захисник Бєлов Володимир, 1984 року народження, отримав поранення несумісне з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника,

– йдеться в повідомленні.

У громадській організації також повідомили, що загиблий український захисник був родом із міста Мукачево, що у Закарпатській області.

Нагадаємо, напередодні війська окупанта відкривали вогонь у сторону позицій ООС з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Під час атаки найманців Росії український воїн отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним з життям.

Редакція 24 каналу сумує разом з рідними та близькими загиблого Володимира Бєлова.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Протягом доби 11 червня бойовики 9 разів обстріляли українські позиції. Гатили з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових, ручних і станкових протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7:00 12 червня окупанти вже встигли 1 раз порушити перемир'я. Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.