На Донбасі бойовики обстріляли селище, ракета впала поруч з адмінбудівлею: фото

Окупанти продовжують ігнорувати домовленості про режим тиші. 28 травня бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу селище Північне. Ракета розірвалась поблизу адмінбудівлі місцевої шахти.

Обстріл проводили зі сторони шахти Гагаріна, що на території окупованої Горлівки. На щастя, кажуть у штабі ООС, ніхто не постраждав.

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Про обстріл бойовиків повідомили ОБСЄ

Ракета розірвалась та упала поруч з адміністративною будівлею шахти "Північна". Маркування на боєприпасі підтвердило: Росія – безпосередній учасник конфлікту на Сході України. Про обстріл одразу повідомили спостережну місію ОБСЄ.

Окупанти навмисне здійснюють провокативні обстріли

Також у штабі Операції Об'єднаних сил зазначили, що окупанти навмисне здійснюють провокативні обстріли ділянок розведення. Також підконтрольні Росії війська не дають доступу спостерігачам ОБСЄ до територій, які непідконтрольні уряду України. Не відвели бойовики також і важке озброєння від лінії розмежування, вони і далі облаштовують фортифікаційні споруди та мінують територію.

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Яка ситуація на Донбасі була напередодні

За 28 травня проросійські бойовики одразу 12 разів обстріляли українські позиції. Також противник скинув 2 постріли ВОГ-17 з безпілотника. Український захисник отримав кульове поранення, воїна госпіталізували.