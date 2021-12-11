На Донбасі бойовики поранили українського військового
Джерело:штаб ООС
Проросійські бойовики 11 грудня цинічно обстріляли позиції Збройних сил України. Внаслідок їхніх дій один наш захисник зазнав поранення.
Воїну оперативно надали першу домедичну допомогу та відвезли у госпіталь. Наразі стан його здоров'я – задовільний.
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Загалом російські найманці 3 рази порушили режим тиші.
Де було гаряче
- Біля Піщаного окупанти стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Кам'янки – зі стрілецької зброї;
- біля Катеринівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними,
– наголосили у штабі ООС.
Вони запевнили, що Збройні сили України контролюють ситуації на Сході.
Втрати на Донбасі у 2021 році
Станом на 2 грудня з початку 2021 року на Сході України загинули 65 наших воїнів. Життя 29 з них обірвали кулі ворожих снайперів. Постійний представник Києва при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк зауважив, що Росія активно використовує снайперський вогонь. Через це кількість жертв та постраждалих зростає.
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
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Повний текст публікації штабу ООС у фейсбуці:
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17.00 11 грудня 2021 року
Слава Україні!
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Кам'янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.
Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.