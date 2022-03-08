На Донбасі через бойові дії з'являються нові пожежі: потерпають рятувальники

На Донбасі продовжуються активні бойові дії. Зокрема, через це трапляються масові пожежі з жертвами.

Зокрема, лиш за добу сталося 2 пожежі. Унаслідок цього жертвою став навіть сам рятувальник.

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Надзвичайники часто виїжджають на ліквідацію пожеж

Як повідомили в ООС, надзвичайники здійснювали масові виїзди для того, щоб ліквідувати пожежі, які виникли після запеклих боїв. Зокрема, вони їздили 22 рази.

Пожежі їм усе ж вдалось знешкодити, проте під час однієї з них співробітник ДСНС отримав травми.

Для гасіння негоди залучили не тільки людей, а й чимало техніки. Наприклад, понад 14 одиниць. Людей з особового складу ж було 60.

Також залучали і групи піротехнічних робіт. Вони знайшли та вилучили 31 вибухонебезпечний предмет у місті Покровськ, що на Донеччині.

Також шукають можливу небезпеку і на Луганщині. Там, за зверненнями мешканців, перевіряють будинки звичайних жителів. Мовиться про Сіверськодонецьк.



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