На Донбасі лунає повітряна тривога

13 березня 2022 , 03:16
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Джерело:

Суспільне Донбас

Повітряна тривога близько 03:14 13 березня пролунала у Краматорську та Слов'янську. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом – не можна. Воно рятує життя.

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Краматорськ, Слов'янськ. Увага, повітряна тривога. Усі в укриття,
– мовиться у повідомленні.

 

Автор: Мар'яна Бекало