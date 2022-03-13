На Донбасі лунає повітряна тривога
13 березня 2022 , 03:16Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Донбас
Повітряна тривога близько 03:14 13 березня пролунала у Краматорську та Слов'янську. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом – не можна. Воно рятує життя.
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Краматорськ, Слов'янськ. Увага, повітряна тривога. Усі в укриття,
– мовиться у повідомленні.