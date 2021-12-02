На Донбасі з перших днів: вже вдруге суд Росії видає Україні бойовика

Суд російського Липецька ухвалив рішення видати проросійського бойовика Україні. Мовиться про Олега Снідінова, який з перших днів війни воював на Донбасі.

Зокрема він воював на стороні проросійських бойовиків на Луганщині. Про відповідне рішення суду повідомив адвокат бойовика.

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Суд Росії ухвалив рішення видати бойовика Україні

Жовтневий районний суд Липецька ухвалив рішення видворити з Росії в Україну проросійського бойовика Олега Снідінова. Відомо, що співробітники ФСБ Росії затримали бойовика у місті Липецьку 18 листопада. Згодом його відправили у місто Грязі та здали у поліцію.

Правоохоронці провели огляд речей і самого Снідінова, завдавши йому кілька ударів, забрали кошти та відвезли до місцевого відділу поліції,

– розповів його адвокат Олександр Проскурін.

Також він пояснив, що щодо Снідінова склали два протоколи про адміністративні правопорушення:

за дрібне хуліганство;

за вживання наркотичних засобів та відмова від медичного огляду.

Видання повідомило, що, згідно з законами Росії, якщо іноземець, якого підозрюють у споживанні наркотичних або психотропних речовин, відмовляється від законної вимоги поліції про проходження медогляду – йому загрожує арешт на 15 діб чи штраф у розмірі до 5 тисяч рублів та адміністративне видворення за межі Росії.



Проросійського бойовика хочуть видворити з Росії / Фото російських ЗМІ

Проросійського бойовика хочуть видворити з Росії

Натомість його адвокат запевняє, що підзахисний пройшов тест на алкоголь, а від здачі тесту на наявність наркотиків відмовився, тому що так порадили зробити поліцейські: "Йому сказали, що раз він не за кермом, то це не потрібно".

"У Снідінова не було порушень міграційного законодавства, було продовжено реєстрацію – не було порушено режим перебування", – пояснив Проскурін.

Також, за його словами, суд не взяв до уваги травму голови та те, що в російського найманця дружина росіянка. Мовляв, суд не повірив, що шлюб не фіктивний.

Окрім того, журналіст "Комсомольської правди" Олександр Коц у телеграмі написав, що Снідінов до війни на Сході країни мав судимість за подвійне вбивство та згвалтування.

Під час війни – судимість за "цілий букет тяжких злочинів", серед яких – пограбування, розбої, викрадення людей. Всього – 11 епізодів,

– розповів Коц.

Він також пояснив, що його нібито видворять на окуповану частину Донбасу, де він й воював на стороні російських найманців.

Коротко про подібний випадок у 2020 році