На Донбасі поранили українського військового

Проросійські бойовики 2 вересня вкотре порушили "режим тиші" на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Від початку доби у штабі ООС зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

До речі Росія змінила тактику, – військовий волонтер про загострення на Донбасі

Що відомо про постраждалого

Біля Красногорівки бойовики застосували артилерію калібру 100 міліметрів. Внаслідок такого нападу один військовий отримав поранення. Його оперативно ушпиталили.

У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров'я – задовільний,

– повідомили в ООС.

Де ще стріляли окупанти

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Новомихайлівки бойовики здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.

Українська сторона повідомила ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню бойовиками. У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незабороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Повний текст публікації штабу Операції об'єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 2 вересня 2021 року

Слава Україні!

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку цієї доби, 2 вересня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік ЗОЛОТОГО-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі НОВОМИХАЙЛІВКИ російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.

Біля КРАСНОГОРІВКИ противник застосував артилерію калібру 100-мм.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 97 вибухонебезпечних предметів.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Слава Україні!