На Донбасі поранили українського захисника: в якому він стані
Джерело:Штаб ООС
Проросійські бойовики за день 23 листопада тричі проігнорували режим припинення вогню. Наш воїн отримав поранення, його доправили до лікарні.
Спочатку військовослужбовцю надали домедичну допомогу, а потім одразу евакуювали до лікарні.
Тим часом Бойовики почали масштабні військові навчання на Донбасі
Українські військові дали відсіч ворожим обстрілам
Лікарі оцінюють стан пораненого захисника як задовільний. У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що наші військові дали гідну відповідь обстрілам противника і змусили ворога припинити вогонь.
В яких напрямках стріляли окупанти:
- Біля Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Верхньоторецького найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- У напрямку Шумів бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії,
– запевнили в штабі ООС.
Важливо Вели вогонь по майже всій лінії фронту, – розвідка про обстріли окупантів
Коротко про цинічні дії бойовиків на Донбасі:
- Лише за попередній тиждень бойовики 58 разів обстріляли наші позиції.
- З них – 24 рази ворог використав озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.
- Українські сили 31 раз давали вогневі відповідь окупантам.
- 5 наших військових отримали поранення, 1 – бойову травму.
- На жаль, загинув 33-річний військовий Уберт Мрачковський.
Текст публікації штабу ООС:
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В бік Шумів ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.