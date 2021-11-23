На Донбасі поранили українського захисника: в якому він стані

Проросійські бойовики за день 23 листопада тричі проігнорували режим припинення вогню. Наш воїн отримав поранення, його доправили до лікарні.

Спочатку військовослужбовцю надали домедичну допомогу, а потім одразу евакуювали до лікарні.

Тим часом Бойовики почали масштабні військові навчання на Донбасі

Українські військові дали відсіч ворожим обстрілам

Лікарі оцінюють стан пораненого захисника як задовільний. У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що наші військові дали гідну відповідь обстрілам противника і змусили ворога припинити вогонь.

В яких напрямках стріляли окупанти:

Біля Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Верхньоторецького найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У напрямку Шумів бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії,

– запевнили в штабі ООС.

Важливо Вели вогонь по майже всій лінії фронту, – розвідка про обстріли окупантів

Коротко про цинічні дії бойовиків на Донбасі:

Лише за попередній тиждень бойовики 58 разів обстріляли наші позиції.

З них – 24 рази ворог використав озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.

Українські сили 31 раз давали вогневі відповідь окупантам.

5 наших військових отримали поранення, 1 – бойову травму.

На жаль, загинув 33-річний військовий Уберт Мрачковський.

Текст публікації штабу ООС:

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік Шумів ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.