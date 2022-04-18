На Донбасі противник безуспішно намагався закріпитись в районах Кремінної та Рубіжного

Окупанти прагнуть закріпитись в районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне. Проте безуспішно.

Таку інформацію повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні у фейсбук.

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За даними Генштабу, задля досягнення цілі росіяни зосередили основні зусилля в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне. А також повідомляється, що на меті у ворога – встановлення повного контролю над містом Маріуполь.

Зокрема, активні штурмові, а також безуспшні, дії окупанти здійснили в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар'їнка.

Противник безуспішно намагався закріпитись в районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне. Здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар'їнка. Успіху також не мав,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

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