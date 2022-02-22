На Донбасі сталась кривава ДТП – 4 загиблих і 3 постраждалих

Смертельна аварія сталась 21 лютого біля Лимана на Донеччині. Попередньо відомо, що мікроавтобус Renault зіткнувся з вантажівкою.

У ДТП загинули 4 людей, ще 3 постраждали. На місці інциденту працювали правоохоронці та рятувальники.

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Як саме трапилась аварія

Встановили, що водій мікроавтобуса наїхав на вантажівку, яка стояла на узбіччі з увімкненим аварійним світлом.



У ДТП є жертви та постраждалі / Фото Нацполіції

Загинув саме водій мікроавтобуса та троє пасажирів. Причини ДТП ще встановлюють, але попередньо кваліфікують за статтею про порушення ПДР.



Зіштовхнулись мікроавтобус та вантажівка / Фото Нацполіції



Водій мікроавтобуса загинув / Фото Нацполіції

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