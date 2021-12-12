На Донбасі український військовий підірвався на міні

Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші та дистанційно мінують території на Донбасі. Внаслідок дій окупантів поранення зазнав український військовий.

Воїна терміново евакуювали до шпиталю, де йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі стан бійця лікарі оцінюють як середньої важкості.

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12 грудня 2021 року мінно-вибухові травми зазнав військовослужбовець Збройних Сил України, 49 років, лейтенант,

– повідомили у штабі ООС.

Як з'ясувалося під час огляду пораненого, ворог на лінії зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами, які є забороненими міжнародними конвенціями.

Вони спричиняють значні страждання під час:

підриву на вибуховому пристрої;

вилучення осколків з тіла пораненого.

За цим випадком проведуть розслідування, матеріали якого разом з уламками вибухового пристрою, вилученими з тіла постраждалого, нададуть міжнародним спостерігачам.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Упродовж минулої доби, 11 грудня, з боку російських окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Бойовики поблизу Піщаного, Кам'янки та Катеринівки вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих атак один боєць Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

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