На Донбасі від кулі окупанта загинув український захисник

За добу 8 липня російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів 1 військовий загинув, ще 1 – отримав поранення.

Бойовики не припиняють гатити у сторону українських позицій, порушуючи всі домовленості про тишу.

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На фронті є загиблий та поранений

Внаслідок ворожих обстрілів 8 липня 1 військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, які виявилися несумісними з життям. Крім того, ще 1 український боєць отримав кульове поранення. Стан здоров'я воїна – задовільний.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Де та з якої зброї гатили війська окупанта 8 липня

біля Опитного ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів,

поблизу Новозванівки – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї,

неподалік Невельського та Причепилівки – з мінометів 120-го калібру,

біля Пісків – із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї,

поблизу Марїнки – зі стрілецької зброї,

неподалік Кримського – з мінометів 120-го та 82-го калібрів,

біля Водяного, що на Приазов'ї, – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ситуація від початку доби 9 липня

Російські найманці станом на 07:00 вже встигли 4 рази порушити перемир'я.

поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів,

біля Невельського – з артилерії калібру 122 міліметрів,

неподалік Новотошківського – з мінометів 120-го та 82-го калібрів,

у напрямку Пісків – з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу