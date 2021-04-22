На Донбасі від кулі ворога загинув український захисник

Збройні формування Росії 22 квітня знову обстріляли українські позиції. У результаті військовий Збройних сил України отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним із життям.

Російські найманці вкотре обстріляли позиції ЗСУ. На жаль, ворожа атака призвела до загибелі українського бійця.

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Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям,

– йдеться у повідомленні.

У командуванні не уточнили, де саме загинув боєць, однак розповіли, що це трапилося у смузі відповідальності ОТУ "Північ".

Про дії військ окупанта вже повідомили представників ОБСЄ. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

В ОТУ також наголосили, що дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись домовленостей про тишу.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника.

Попри всі домовленості про перемир'я, російська сторона систематично гатить у сторону українських позицій. Від початку 2021 року кулі окупанта забрали життя вже 37 українських воїнів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу