На Донбасі внаслідок обстрілу загинув військовий, ще кілька – поранені
Джерело:Штаб ООС
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли українські позиції. Загинув наш захисник, ще троє були поранені.
Поранених українських захисників терміново евакуювали з місця обстрілу та доправили до лікарні. На місце події прибули представники військової частини.
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Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ
Також працює робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ. Про ігнорування окупантами домовленостей про режим тиші українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ.Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
4 липня Україна втратила захисника
Напередодні, 4 липня, Україна зазнала попередньої втрати на фронті. Після ворожого обстрілу отримав несумісні з життям поранення Юрій Письменний. Воїн з позивним "Феофан" був капітаном і начальником медичного пункту механізованого батальйону. За свою службу захисник врятував життя десяткам бійців.
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