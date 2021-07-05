На Донбасі внаслідок обстрілу загинув військовий, ще кілька – поранені

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли українські позиції. Загинув наш захисник, ще троє були поранені.

Поранених українських захисників терміново евакуювали з місця обстрілу та доправили до лікарні. На місце події прибули представники військової частини.

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Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ

Також працює робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ. Про ігнорування окупантами домовленостей про режим тиші українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ.

4 липня Україна втратила захисника

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Напередодні, 4 липня, Україна зазнала попередньої втрати на фронті. Після ворожого обстрілу отримав несумісні з життям поранення Юрій Письменний. Воїн з позивним "Феофан" був капітаном і начальником медичного пункту механізованого батальйону. За свою службу захисник врятував життя десяткам бійців.

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