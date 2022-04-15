На Донбасі за добу захисники відбили 8 атак ворога, знищили 4 танки та 6 БТР

ЗСУ за добу 14 квітня відбили вісім ворожих атак. Також вони знищили 4 танки та 6 БТР.

Окрім того, ЗСУ розтрощили 4 БМП та 1 артилерійську систему. Про це повідомили в Генштабі 15 квітня.

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На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника,

– мовиться в повідомленні.

На Донецькому напрямку ворог намагається захопити Попасну та Рубіжне, але успіхів не має.

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