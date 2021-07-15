На Донбасі загинув 19-річний захисник з Дніпропетровщини: ім'я героя
Минулої доби, 14 липня, на Донбасі загинув навідник танкового батальйону Олександр Юрков. Його життя обірвалося внаслідок підступних дій окупантів.
За даними Софіївського районного терцентру комплектації та соціальної підтримки, військовослужбовець був родом із села Криничувате Софіївського району.
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Що відомо про загиблого бійця
19-річний Олександр служив навідником танкового батальйону військової частини А1302. Він отримав смертельне поранення 14 липня у районі проведення Операції Об'єднаних сил.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.
Зауважимо, що протягом минулої доби окупанти на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики стріляли з:
- мінометів 82-го, 120-го та 122 міліметрового калібру,
- великокаліберних кулеметів,
- стрілецької зброї,
- автоматичних станкових гранатометів,
- ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
У результаті атак окупантів 2 українських військових отримали поранення. Воїнів госпіталізували до лікувального закладу.