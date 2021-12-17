На Донбасі загинув український захисник

На Донбасі у четвер, 16 грудня, загинув український військовий. Ще один захисник отримав поранення.

Пораненого захисника госпіталізували до лікувального закладу. Його стан оцінюють як задовільний.

Зауважте Окупанти обстріляли прифронтове Травневе, пошкодивши житлові будинки

Загалом упродовж доби ворог 5 разів порушував режим тиші. Зокрема, гатили з забороненої мінськими угодами зброї.

На Донбасі загинув військовий з Львівщини

На Донбасі 5 грудня загинув 35-річний Руслан Ниров – захисник з Львівщини.

У Пустомитівській міськраді розповіли, що герой загинув під час виконання військового обов'язку у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Український захисник служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді

Поховали військового у його рідному селі Семенівка на Пустомитівщині.

У героя залишились вагітна дружина, мама та 2 сестри.

На території Пустомитівської міської територіальної громади з 7 до 9 грудня 2021 року були дні жалоби. На місцевих будівлях та спорудах органів місцевого самоврядування, підпорядкованих підприємств, установ і організацій приспустили українські стяги з чорною стрічкою.

Росія приречена на поразку: дивіться блог "Грані правди"

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого героя.

Допис ООС:

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 17 грудня 2021 року

Слава Україні!

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу ПІСКІВ ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів.

В районі ЗОЛОТОГО-4 та ТРАВНЕВОГО противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну.