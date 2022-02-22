На Донбасі загинув український захисник: ще є поранені та травмовані
22 лютого 2022 , 20:07Читать новость на русском
Джерело:штаб ООС
На Донбасі 22 лютого загинув український воїн, він отримав поранення, яке було несумісне з життям. Ще одини захисник був поранений, а 5 – отримали бойові травмування.
Про це повідомили на брифінгу у штабі ООС. Там зазначили, що сили противника 72 рази порушили режим припинення вогню.
Тим часом Міноборони Росії заявило про намір взяти "під захист" мешканців Донбасу
Противник використовував важке озброєння
З них 53 рази використали важке озброєння. Зокрема, мовиться про реактивні системи залпового вогню, танки, артилерійські системи калібри 122 міліметри, міномети калібру 122 та 82 міліметри. Також у хід найманці пускали гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.Зверніть увагу! Сили противника використали 292 снаряди та 485 мін.
Яка ситуація була напередодні:
- Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань Росії.
- Вона була розміщена з порушенням Мінських домовленостей.
-
Зафіксовані порушення з бокуРосії свідчать про ведення заходів бойової підготовки задля подальшої ескалації.
-
Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем.
У Путіна може бути спокуса пробити коридор, – Огризко закликав Захід не чекати: дивіться відео