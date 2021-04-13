На Донбасі загинув військовий, який у 2016 році втратив брата на війні

Унаслідок атак російських найманців 13 квітня загинув український військовий з Чернівців Олексій Мамчій. Молодший брат загиблого солдата 5 років назад, у 2016 році, теж помер на Донбасі.

Про це у фейсбуці повідомив мер Чернівців Сергій Осачук. Міський голова висловив співчуття рідним воїна.

Важливо На Донбасі загинув захисник України, ще двоє отримали поранення

Зранку 13 квітня окупанти скинули гранати на позиції українських підрозділів. Трагедія сталася в районі Майорського.

Мер Чернівців відзначив, що смертельне поранення отримав чернівчанин, старший солдат Олексій Мамчій. І додав, що молодший брат військового помер на фронті у 2016 році.

Молодший брат полеглого, Станіслав Мамчій, у 2016 році також віддав життя, захищаючи нас від ворога. Низько схиляємо голову, висловлюю щирі співчуття рідним, вічна пам'ять,

– зазначив Сергій Осачук.

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13 квітня безпілотний літальний апарат окупантів перетнув лінію розмежування в районі Майорського та скинув гранати на позиції наших підрозділів.

Внаслідок ворожих атак один військовослужбовець загинув. Ще 2 українських воїнів отримали поранення, їх направили до лікувального закладу.

У штабі ООС повідомили, що 13 квітня бойовики гатили зі заборонених мінометів 82 калібру біля Південного.

Зверніть увагу!

Режим припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня 2020 року. Попри це, окупанти щодня порушують домовленості і прицільно обстрілюють позиції українських військових.