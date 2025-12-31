Мовиться про місцеве населення, яке залишається безпосередньо у тиловій зоні наших бригад, де масово сприяє ворогу й співпрацює із ним. Про це пише Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

Небезпечна реальність тактичного тилу на Донбасі

Через розрідженість бойових порядків наших передових частин та підрозділів диверсійно-розвідувальні групи росіян, залишки штурмових груп, навіть поодинокі ворожі військовослужбовці достатньо активно проникають у їхній тактичний тил.

Там вони зазвичай знаходять не тільки прихисток у місцевого населення, яке залишилось чекати "освободітєлєй", а й сприяння з їхнього боку. Наші "ждуни" переодягають російських солдатів у цивільну одежу, розміщують і ховають у підвалах, годують, поять, ведуть розвідку тощо.

Українська військова контррозвідка та підрозділи охорони тилу ЗСУ щоденно виловлюють значну кількість таких російських інфільтратів безпосередньо у тактичних тилах наших бригад й полків, що діють у першому ешелоні.

Наприклад, у смузі лише однією з українських бригад, які діють на Костянтинівському напрямку, мобільні групи нашого ДВКР СБУ стабільно виловлюють по 5 – 6 російських інфільтратів, а бувають дні, коли ця кількість сягає позначки у 10 – 12 окупантів.

Тут можна згадати ще й Куп'янськ і Покровськ, де це явище мало масовий характер. У переважній більшості випадків, росіяни знаходили притулок та укриття саме у місцевого населення.

Погодьтеся, це ну зовсім ненормальна ситуація...

Звісно, що першопричиною цьому є вкрай низький рівень тактичної щільності військ на передовій лінії. Через це ворог має можливість успішно діяти цими малими групами, проникаючи у наш найближчий тактичний тил.

Разом з тим, проникати та закріплюватися у такому масштабному обсязі в нашому тактичному тилу (особливо у межах більш-менш значних населених пунктів), противник не міг би, якби не зустрічав там готових до співпраці "ждунів". Як на мене, з цим вже варто робити щось кардинальне.