Для відлову та мобілізації: на Донбасі заманюють безробітних чоловіків додатковими виплатами

Російські окупанти активно готуються до проведення більш жорсткої мобілізації чоловічого населення на тимчасово окупованому Донбасі. При цьому загарбники хочуть зробити відлов "гарматного м'яса" максимально швидким та ефективним.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, саме для визначення чоловіків, які переховуються від участі у війні на боці окупантів, у так званих "ДНР" та "ЛНР" підвищили виплати по безробіттю. Ці заходи представники місцевої окупаційної "влади" наразі активно піарять всіма доступними каналами – аби місцеві жителі повелися на чергову хитрість.

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Фактично загарбники намагаються зробити так, аби через злидні люди самі приходили до них та вказували реальні дані про своє місцеперебування.

Прийшов за виплатами – попав на фронт

Усі дії російських окупантів із моменту захоплення частини Донбасу були направлені виключно на розграбування регіону та погіршення життя місцевим жителям.

Як би пропагандисти не переконували мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР" у тому, що після 2014-го року настало покращення, люди відчували лише одне суцільне погіршення в усьому. Починаючи від цін у магазинів, і закінчуючи повільним спуском на соціальне дно внаслідок зниження зарплат та банкрутства підприємств.

То ж коли Росія повномасштабно напала на Україну, багатьом "громадянам Донбасу" здавалося, що гірше жити вони аж ніяк не зможуть. Втім, як виявилося, для окупантів не існує ніяких меж.

До тотальної та геть невибіркової мобілізації, знищення комунальних мереж, ще більш стрімкого підвищення цін на все додалися ще й нищівні обстріли міст, яких не було за весь час окупації. Російські військові заради здобуття політичних балів та створення потрібної картинки для пропагандистів почали обрушувати на людей "пакети" снарядів із БМ-21 та десятки мін.

Оскільки ж потреба кремлівського війська у "гарматному м'ясі" постійно була величезною, хвиля мобілізації, яка почалася з кінця лютого, не закінчувалася аж до оголошення Путіним про анексію частин Донецької та Луганської областей. Лише наприкінці 2023 чоловіки, які не бажали загинути десь на Херсонщині, змогли виходити зі своїх квартир без страху бути мобілізованим.

Втім, набір до війська як такий не припинявся – просто окупанти майже відмовилися від рейдів, припинили імітувати пожежі для затримань чоловіків під час евакуації, а також полювати за "одноразовими" в інший спосіб.

Десь у грудні на окупованій частині Донбасу почалося відносне мобілізаційне затишшя, яке загарбницьке командування та представники "військкоматів" використали для підготовки до наступної, біль жорсткої хвилі примусового набору смертників. Терористи масово уточнювали дані всіх, кого взагалі лише можна змусити воювати, ставили на облік 16-річних підлітків та готувалися до призову жінок. А у захоплених кабінетах Донецької ОДА тим часом розробляли хитрі ходи для підвищення ефективності мобілізаційних заходів.

І от на початку 2023 року в окупаційній "адміністрації" гучно оголосили про чергове "покращення" у рамках "турботи про Донбас". Мовляв, у "ДНР" відтепер виплачуватимуть чималі кошту безробітним – від 1500 до майже 13 тисяч рублів. Ба більше, ті, хто вже отримує виплати, можуть подати заявку про їх перерахування, треба лише прийти до місцевих центрів зайнятості.

Зрозуміло, що розрахунок окупантів є дуже простим, бо "офіційно" бути безробітним можуть лише люди мобілізаційного віку. Оскільки ж вони не мають засобів для існування, рано чи пізно їм доведеться ставати на облік та звертатися за допомогою. А для отримання виплат їм доведеться вказувати своє реальне місце проживання, бо умовою для перерахування коштів є обов'язкова перевірка вказаних в анкеті даних. І зрозуміло, що перевіряти будуть не жіночки із центру зайнятості, а суворі дядьки-"воєнкоми". То ж вже найближчим часом фраза "прийшов за виплатами – попав на фронт" стане для жителів Донеччини цілком реальною.

Розбирання завалів – заманювання на війну

Іншим методом відлову мобіків на Донбасі є робота на так званих "пошкоджених об'єктах", яку окупанти завжди достатньо щедро оплачували. То ж кожен, хто через потребу грошей погоджувався розбирати завали у знищених росіянами містах, попадав "на олівець" із подальшою передачею всіх своїх даних у "військкомати". То ж цим чоловікам вже найближчим часом варто щонайменше подбати про те, щоб їх не змогли відшукати.

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Тим паче абсолютно не дарма окупанти голосно кричать про збільшення зарплат для всіх, хто працює на таких роботах. Фактично росіяни намагаються якомога якісніше розширити свою "клієнтську" базу перед проведенням масової та, ймовірно, тотальної мобілізації на окупованому Донбасі.